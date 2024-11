© APA/APA/AFP/NIDAL SOLH home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei israelischen Angriffen im Osten des Libanon sind nach offiziellen Angaben mindestens 52 Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte am späten Freitagabend mit, weitere mindestens 72 Personen seien verletzt worden. In Israel wurden unterdessen nach einem Raketenangriff aus dem Libanon in der zentralisraelischen Region Sharon nach Polizeiangaben insgesamt 19 Menschen verletzt.