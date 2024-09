Levi Strauss stellt wegen Konsumflaute Umsatzziel infrage

Finanzchef Harmit Singh sagte der FT, seine Hauptziele würden höchstwahrscheinlich "um ein paar Jahre verschoben." Ursprünglich wollte Levi Strauss bis 2027 einen Umsatz von neun bis 10 Mrd. Dollar (9 Mrd. Euro) erreichen. Der Denim-Hersteller mit seinen 1.200 eigenen Geschäften in 38 Ländern hatte in dem Ende November 2023 endenden Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. Dollar erwirtschaftet und damit fast so viel wie im Vorjahr.