Lenzing verringerte Verlust im 1. Halbjahr 2024 leicht

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing hat seinen Verlust im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 leicht verringert. Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von minus 65,4 Mio. Euro, nach einem Minus von 65,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen von 1,25 Mrd. auf 1,31 Mrd. Euro, was vor allem auf höhere Umsätze bei Fasern zurückzuführen sei, teilte Lenzing am Mittwoch in einer Aussendung mit.

von APA