Lenzing nach drei Quartalen operativ verbessert

© APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing hat sich in den ersten drei Quartalen bei leicht gestiegenem Umsatz operativ deutlich verbessert, unterm Strich aber 111,1 Mio. Euro Verlust gemacht - nach minus 96,7 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2023. Das liege an einem einmaligen Steueraufwand im 3. Quartal nach dem Einstieg des brasilianischen Zellstoffkonzerns Suzano, wodurch die Beteiligungsquote der B&C Holding auf unter 50 Prozent gesunken sei, teilte Lenzing mit.