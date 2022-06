Lenzing will ab 2023 mindestens 4,50 Euro/Aktie Dividende zahlen

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing will ab dem Geschäftsjahr 2023, also ab der Ausschüttung im Jahr 2024, mindestens 4,50 Euro Dividende pro Aktie zahlen. Das sei im Strategie-Update vom Vorstand beschlossen worden, müsse nun aber noch vom Aufsichtsrat genehmigt werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Abweichungen bleiben aber möglich.

Denn die tatsächlichen Ausschüttungen können wegen "spezifischen Dividendenvorschlägen" des Vorstandes und des Aufsichtsrats abweichen, "sofern dies unter den dann herrschenden Umständen angemessen ist" und die Hauptversammlung entsprechende Entscheidungen trifft, heißt es in der Aussendung.