Lenzing setzt Dividendenpolitik für 2023 aus

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat die Dividendenpolitik für das laufende Geschäftsjahr ausgesetzt. Die Umsetzung der angekündigten Ausschüttung von mindestens 4,50 Euro je Aktie sei aus Sicht des Vorstandes nicht geboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es sei derzeit völlig offen, ob und wenn ja, in welcher Höhe für 2023 eine Dividende gezahlt werde, sagte ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Angaben zu den Gründen wurden nicht genannt. Das operative Ergebnis (EBITDA) werde 2023 in einer Bandbreite von 320 bis 420 Mio. Euro erwartet. Für 2022 wurde zuletzt ein EBITDA von etwa 250 Mio. Euro angekündigt. Die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr will Lenzing am Donnerstag veröffentlichen.