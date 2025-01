Lanxess verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet

© APA/APA/AFP/PATRIK STOLLARZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Spezialchemiekonzern Lanxess hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet und liegt damit im Gesamtjahr 2024 am oberen Ende seiner in Aussicht gestellten Wachstumsspanne. Kunden hätten vor allem im Dezember in den USA Käufe vorgezogen. Lanxess hatte bereits im dritten Quartal einen Gewinnsprung verbucht. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich aber zu Jahresbeginn nicht verbessert, hieß es weiter.

von APA