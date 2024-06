Landbauer erneut zum Chef der FPÖ Niederösterreich gewählt

© APA/APA/ALEX HALADA/ALEX HALADA home Aktuell Nachrichtenfeed

Landesvize Udo Landbauer ist am Samstag beim 36. Landesparteitag in Tulln erneut zum Obmann der FPÖ Niederösterreich gewählt worden. Der 38-Jährige erhielt 98,67 Prozent Zustimmung, 94,59 Prozent waren es 2021 bei seiner erstmaligen offiziellen Kür gewesen. In seiner Rede zeigte sich Landbauer angriffslustig: "Wir sind am Beginn einer politischen Wende." Bundesparteichef Herbert Kickl sprach Niederösterreichs Blauen für die Nationalratswahl eine "Schlüsselrolle" zu.

von APA