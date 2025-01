Lagarde sieht noch keinen starken Konjunkturaufschwung

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Konjunktur im Euroraum wird laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde vorerst weiter schwächeln. Es bestünden nach wie vor Risiken für das Wachstum, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag vor der Presse in Frankfurt. "Die Konjunktur stagnierte im vierten Quartal. Sie dürfte auch in nächster Zeit schwach bleiben."

von APA