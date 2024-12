Lagarde: EZB kurz vor Erreichung des Inflationsziels

© APA/APA (dpa)/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nach Einschätzung ihrer Präsidentin Christine Lagarde kurz davor, ihr Inflationsziel in der Euro-Zone zu erreichen. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir erklären können, dass wir die Inflation nachhaltig auf unser mittelfristiges Ziel von zwei Prozent gebracht haben", sagte Lagarde in einem am Montag veröffentlichten Interview der "Financial Times".

von APA