KV-Verhandlungen: Diskussion über die Benya-Formel

Für Ökonomen der Oesterreichischen Nationalbank sind die Produzentenpreise (BIP-Deflator) bei Importpreisschocks "das geeignete Inflationsmaß" für die Lohnverhandlungen und nicht "die traditionelle Benya-Formel". Der BIP-Deflator als Verhandlungsbasis ist für die Gewerkschaft "untauglich". Ausgangspunkt für die Kollektivvertragsverhandlungen war bisher die Inflation des Vorjahres gemessen durch den Verbraucherpreisindex plus das durchschnittliche Produktivitätswachstum.

Bei einem Importpreisschock - ausgelöst durch den starken Anstieg der Preise für Energieimporte - steige der VPI deutlich stärker als die Preise, die heimische Produzenten für ihre Güter erhalten, schreiben die OeNB-Ökonomen in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag auf der OeNB-Website. Die "Presse" (Dienstagsausgabe) hat darüber zuerst berichtet. Von August 2022 bis Juli 2023 belief sich die Inflation auf 9,7 Prozent.

Am 25. September startet die Herbstlohnrunde mit den KV-Verhandlungen der Maschinen- und Metallbauindustrie, Ende Oktober folgt der Handel. Die seit Monaten sehr hohe Inflation lässt schwierige Verhandlungen erwarten, Arbeitgeber würden gerne für länger als ein Jahr abschließen, davon halten allerdings die Gewerkschaften wenig. Uneinigkeit herrscht auch darüber, ob hohe Lohnabschlüsse die allgemeine Teuerungsrate weiter befeuern.

Differenz zwischen Verbraucherpreise und Produzentenpreise

Im Jahr 2022 betrug die Differenz zwischen Verbraucherpreise und Produzentenpreise fast 4 Prozentpunkte. Das VPI-Plus belief sich auf 8,6 Prozent und der Anstieg der Produzentenpreise gemessen am BIP-Deflator für die Gesamtwirtschaft auf 4,9 Prozent. "Die Idee verteilungsneutraler Lohnabschlüsse impliziert eigentlich eine Orientierung an den Produzentenpreisen - es kann nur das verteilt werden, was auch eingenommen wird", so die OeNB-Ökonomen. Angesichts des Importpreisschocks empfehlen die Notenbank-Volkswirte der Gewerkschaft und der Wirtschaftskammer "die traditionelle Benya-Formel" zu modifizieren.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat sich bei der Präsentation der Konjunkturprognose Ende Juni für eine Diskussion über die Benya-Formel ausgesprochen, an der sich seit den 1960er-Jahren die Kollektivvertragsverhandlungen in Österreich orientieren. Benya war ein sozialdemokratischer Politiker und langjähriger Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (1963-1987). Die Formel habe sich "bewährt", eine Überarbeitung der Berechnungsgrundlagen sei aber möglicherweise notwendig, sagte Felbermayr im Juni. Ebenso wie die Nationalbank-Volkswirte würde der Wifo-Chef den BIP-Deflator anstatt des Verbrauchpreisindex (VPI) für Kollektivvertragsverhandlungen heranziehen.

ÖGB lehnt den BIP-Deflator als Basis für Lohnverhandlungen ab

Der ÖGB lehnt den BIP-Deflator als Basis für Lohnverhandlungen ab. "Relevant für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ja nicht die Preise für in Österreich produzierte Güter und Dienstleistungen, sondern wie stark die Preise für ihrer Konsumausgaben gestiegen sind", so die Chef-Ökonomin des ÖGB, Helene Schuberth, in einer Aussendung. "Denn jetzt, wo die Inflation wieder sinkt, müssen die letztjährigen Reallohnverluste ausgeglichen werden." Die Folgen "des Regierungsversagens" und "der profitgetriebenen Inflation" dürfe man nicht auf die Beschäftigten abladen.

Der traditionell österreichische Lohnfindungsprozess führe vor dem Hintergrund des aktuell starken Importpreisschocks aus Verteilungsperspektive zu einer "Überkompensation" des (vergangenen) Inflationsanstiegs und in der Folge zu einem entsprechenden Anstieg der Lohnquote, schreiben die OeNB-Ökonomen in ihrer aktuellen Analyse. "Das stärkt die realen Haushaltseinkommen, trägt aber auch zu stärkeren Zweitrundeneffekten und einer höheren Inflationspersistenz in Österreich bei." Gemessen an den relativen Lohnstückkosten führe dies zu einer Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Handelspartnern, mit potenziell negativen Wachstums- und Beschäftigungseffekten, warnen die Notenbank-Volkswirte. "Diesen Trade-off sollten die Sozialpartner bei ihren Lohnverhandlungen branchenspezifisch berücksichtigen."

