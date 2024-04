KV-Streit belastete AUA im ersten Quartal massiv

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die streikbedingten Flugausfälle haben bei den Austrian Airlines den Verlust im ersten Quartal massiv vergrößert. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf minus 122 Mio. Euro, im Vorjahresquartal lag der adjusted EBIT-Verlust bei 73 Mio. Euro. Die Auswirkungen der gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen hätten "zum zweitschlechtesten Q1-Ergebnis der Unternehmensgeschichte" geführt, so die Fluglinie am Montagabend in einer Aussendung.

von APA