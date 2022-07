Kupferpreis erstmals seit November 2020 unter 7.000 Dollar

Auf den Rohstoffmärkten hat sich die Talfahrt der Preise für Industriemetalle nach schwachen Konjunkturdaten aus China am Freitag fortgesetzt. In der Früh fiel die Notierung für eine Tonne Kupfer an der Börse in London erstmals seit November 2020 unter die Marke von 7.000 Dollar (6.997 Euro). Am Donnerstag wurde der Rohstoff zu einem Preis von über 7.300 Dollar gehandelt. Der Preis gilt als Indikator für die allgemeine konjunkturelle Entwicklung.

Der Preisrückgang wird mit Konjunkturdaten aus China erklärt. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat die Konjunktur deutlich an Fahrt verloren. Wegen strenger Coronamaßnahmen wuchs die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal nur noch um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auch andere Industriemetalle gerieten unter Druck. So sank der Preis für Eisenerz um fast 3 Prozent.