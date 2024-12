Kunasek wird als steirischer Landeshauptmann angelobt

© APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU home Aktuell Nachrichtenfeed

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Mario Kunasek (FPÖ) am Donnerstag als Landeshauptmann der Steiermark angeloben. Der 48-jährige frühere Verteidigungsminister führt eine blau-schwarze Landesregierung an, die am Mittwoch vom neuen steirischen Landtag gewählt worden ist. Nach dem 2008 verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider ist Kunasek erst der zweite FPÖ-Politiker an der Spitze eines Bundeslands.

von APA