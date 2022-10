Kühne+Nagel mit Gewinnsprung - Lieferketten weiter volatil

Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel ist im dritten Quartal dank hoher Frachtraten wegen der globalen Lieferkettenprobleme weiter gewachsen. Der Umsatz legte um 16 Prozent auf 9,97 Milliarden Franken (10,1 Mrd. Euro) zu, der Gewinn kletterte um ein Fünftel auf 688 Mio. Franken.

In den ersten neun Monaten stieg der Gewinn um 73 Prozent auf 2,32 Mrd. Franken - das beste Neunmonatsergebnis der Unternehmensgeschichte, wie Kühne+Nagel erklärte. "Die steigende Inflation, geopolitische Entwicklungen sowie höhere Energiepreise führen jedoch zu zusätzlicher Volatilität in den Lieferketten. Gleichzeitig bedeutet die Entspannung in der See- und Luftfracht eine gewisse Entlastung für unsere Kunden", sagte Firmenchef Stefan Paul.

Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr gab das Unternehmen nicht.