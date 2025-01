KTM - Pierer setzt bei Sanierungsversuch auf Zöchling

Bei der für Ende Jänner beabsichtigten außerordentlichen Hauptversammlung soll die Aufsichtsratswahl stattfinden. "Zudem soll in dieser Hauptversammlung ein neues bedingtes Kapital geschaffen werden, um die flexible Ausgabe von Finanzinstrumenten durch den Vorstand zu ermöglichen", hieß es in der Mitteilung.

Zöchling mit "Erfahrung in der Sanierung"

Blazicek habe bereits am heutigen Donnerstag sein Mandat mit Ablauf der geplanten Sonder-HV zurückgelegt, schrieb Pierer Mobility. Und, vorbehaltlich der Wahl in den Aufsichtsrat: "Stephan Zöchling bringt Erfahrung in der Sanierung im automotiven Sektor ein."

Zöchling war früher in der Autoindustrie in Russland aktiv, hat gute Verbindungen nach Moskau, wo er vorübergehend auch lebte. Zöchling war jener Investor, der das restliche Vermögen der Europatochter der russischen Sberbank übernommen hatte. Die Mehrheit an Remus hat er 2016 gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner übernommen und später auf 100 Prozent aufgestockt.

Der Vorstand der Pierer Industrie AG wurde indes bereits per 1. Jänner unter anderem um Zöchling "verstärkt", teilte Pierer Mobility weiters mit. Neu in dieses Gremium zieht auch der bereits im Konzern tätige Gottfried Neumeister ein. Friedrich Roithner lege sein Mandat in der Pierer Industrie AG zurück und wechsle in die Geschäftsführung der Pierer Konzerngesellschaft mbH.

Stellenabbau

Zuletzt war indes virulent geworden, dass der insolvente Motorradhersteller KTM einen bis Ende Februar geplanten Produktionsstopp um einen Monat verlängern dürfte. Im Zuge der bisherigen Sanierungsschritte wurde bereits der Abbau von hunderten Arbeitsplätzen bekannt. Die Schulden im Konzernverbund liegen in Milliardenhöhe.