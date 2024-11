KTM AG vor Insolvenz: Firma will sich restrukturieren

© APA/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Pierer Mobility-Tochter KTM AG steht vor der Insolvenz. Sie bereitet den Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vor, so die Firma des Industriellen Stefan Pierer am Dienstag. Der Antrag soll am Freitag eingebracht werden. Der Finanzierungsbedarf der KTM AG belaufe sich aktuell "auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag", teilte die Pierer Mobility weiters mit. Laut AK OÖ können Löhne und Gehälter für November sowie Weihnachtsgeld nicht bezahlt werden.