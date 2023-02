Kroatiens EZB-Mitglied erwartet längeren Straffungskurs

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht von Kroatiens Notenbank-Chef Boris Vujcic im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen auch nach März voraussichtlich weiter anheben. Anschließend sollten die Sätze dann noch für eine Weile auf hohem Niveau gehalten werden, selbst bei bereits sinkender Inflation, sagte Vujcic in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

"Es ist wahrscheinlich, dass wir nach März weitere Zinsschritte sehen werden, und ich würde die Frage des Endzinses auf später verschieben", führte er aus. "Dann würde man normalerweise den Zinssatz für eine gewisse Zeit dort beibehalten, bis man sicher ist, dass die Inflation wieder den gewünschten Wert erreicht hat", fügte er hinzu.

Die EZB hatte im Juli 2022 die Zinswende vollzogen und seitdem die Schlüsselsätze bereits fünfmal in Folge erhöht um zusammengenommen 3,0 Prozentpunkte. Vor einer Woche auf ihrer ersten Zinssitzung 2023 setzten die Euro-Wächter die Zinsen wie zuvor im Dezember um einen halben Prozentpunkt hoch. Für das kommende Zinstreffen im März stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zudem bereits einen weiteren Schritt nach oben um erneut einen halben Prozentpunkt in Aussicht. Was danach kommen soll, ließ die EZB bisher aber offen.

Kroatien war zu Jahresbeginn als 20. Land der Währungsgemeinschaft beigetreten. Vujcic rückte damit als langjähriger Notenbank-Chef des Landes in den EZB-Rat ein, der über die Zinsen entscheidet.