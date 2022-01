Kroatien will Schiedsspruch im Streit mit MOL anfechten

Kroatien will einen im Jahr 2016 verlorenen Schiedsstreit mit der ungarischen MOL um die Kontrolle über den gemeinsamen kroatischen Ölkonzern INA anfechten. Die kroatische Regierung beschloss, eine Revision gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts der UN-Kommission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) einzulegen. Nach Ansicht Zagrebs können umstrittene Aktionärsverträge wegen des rechtskräftigen Korruptionsurteils im Zusammenhang mit INA nicht bestehen bleiben.

Die kroatische Regierung sieht sich durch das rechtskräftige Urteil gegen den früheren kroatischen Premier Ivo Sanader und MOL-Chef Zsolt Hernadi in der INA-Schmiergeldaffäre in ihren Behauptungen bestätigt, dass der umstrittene Vertrag über Kontrollrechte bei INA im Jahr 2009 durch Korruption zustande gekommen war. Im Herbst 2021 bestätigte das Oberste Gericht in Zagreb das erstinstanzliche Urteil gegen Sanader und Hernadi, die wegen Bestechung im Zusammenhang mit der Kontrollübernahme bei INA zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Infolge dieser neuen Rechtsumstände hat die kroatische Regierung am vergangenen Donnerstag bei ihrer letzten Kabinettssitzung im vergangenen Jahr beschlossen, die Revision gegen den Schiedsspruch einzulegen. Darüber hinaus wurde auch beschlossen, die Gespräche mit der MOL über den Rückkauf ihres INA-Anteils vorerst auf Eis zu legen. Den Rückkauf kündigte Plenkovic unmittelbar nach dem gescheiterten Schiedsverfahren an, in den vergangenen fünf Jahren gab es laut kroatischen Medien diesbezüglich aber keinen Fortschritt.