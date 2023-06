Kritischer Investor zeigt BAWAG bei Bankenaufsicht an

Der Anleger Klaus Umek vom Hedgefonds Petrus Advisers hat sich auf die Unternehmensführung sowie die Geschäftspraktiken der börsennotierten BAWAG eingeschossen und zeigt sie bei der Europäischen Bankenaufsicht EBA an. Umek kritisiert, dass sich das Management auf dem Rücken der Anleger bereichere. Außerdem nehme das Unternehmen am Markt zu viel Risiko und vernachlässige das klassische Bankengeschäft. Die BAWAG war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.

Umek stößt sich zunächst an der Vergütungspolitik des Unternehmens. So habe sich die Führung der BAWAG seit ihrem Börsengang im Jahr 2017 mehr als 200 Mio. Euro an Kompensation auszahlen lassen - ein Wert, der angesichts eines geringen Mehrwerts für die Anlegerinnen und Anleger nicht zu rechtfertigen sei. In einem Brief an die EBA verwies der Anleger auf einen Bericht der Behörde, wonach alle fünf österreichischen Banker, die 2021 mehr als 6 Mio. Euro verdienten, BAWAG-Manager waren - und das obwohl andere heimische Banken wie die RBI oder die Erste Group wesentlich profitabler als die BAWAG seien.

Für unverhältnismäßig befindet Umek angesichts dessen auch die Vergütung von CEO Anas Abuzaakouk der zu den bestbezahlten Managern Europas gehöre. Im Jahr 2022 verdiente er 9,4 Millionen Euro. "Diese Leute räumen sich die Tasche voll in einer Weise, dass uns das wundert, dass wir solange zugeschaut haben", so Umek am Freitag im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten.