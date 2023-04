Kretinsky will Anteil an Einzelhändler Casino ausbauen

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will seinen Einfluss über den französischen Einzelhändler Casino ausbauen. Das von Kretinsky kontrollierte Unternehmen EP Global Commerce habe angeboten, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. Euro zu zeichnen, teilte Casino am Montag mit. Laut einem Insider würde Kretinsky, der mit rund zehn Prozent bereits zweitgrößter Aktionär ist, durch die Kapitalerhöhung 40 Prozent an dem hochverschuldeten Unternehmen halten.

Man werde den Vorschlag von EP Global Commerce in den kommenden Wochen prüfen, erklärte Casino. Der Plan wäre eine Alternative zu den Gesprächen des Konzerns über eine Fusion seines französischen Einzelhandelsgeschäfts mit dem heimischen Konkurrenten Teract, der auch Märkte für Gartenartikel und Heimtierzubehör betreibt. Am Montag teilte Casino mit, dass der Eigentümer der Supermarktkette Intermarche, Groupement Les Mousquetaires, zu den Gesprächen über einen Zusammenschluss hinzugestoßen sei.