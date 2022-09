Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum zieht kräftig an

Auch nach der Zinswende der EZB haben sich Unternehmen im Euro-Raum mit Bankkrediten eingedeckt. Die Geldhäuser vergaben im August 8,7 Prozent mehr Darlehen an Firmen als vor einem Jahr. Das ist der stärkste Zuwachs seit Jänner 2009. Im Juli hatte das Plus bei 7,6 Prozent gelegen. An Privathaushalte reichten die Institute im August 4,5 Prozent mehr Kredite aus als ein Jahr zuvor. Das entsprach der Zuwachsrate im Vormonat.

Die Geldmenge M3 nahm im August um 6,1 Prozent zu. Volkswirte hatten ein Plus von 5,4 Prozent erwartet. Im Juli waren es 5,7 Prozent gewesen. Zur Geldmenge M3 zählen unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen.

In Großbritannien haben hingegen mehrere Banken und Bausparkassen nach dem Absturz des britischen Pfund die Vergabe von Krediten ausgesetzt. Das Pfund war in den vergangenen Tagen auf einen Tiefstand gefallen, nachdem die neue Regierung Steuererleichterungen und eine enorme Staatsverschuldung angekündigt hatte.

Halifax, Virgin Money sowie die Skipton Building Society kündigten Anfang der Woche an, bestimmte Kredite vorübergehend nicht mehr anzubieten, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. In Kürze sollen neue Angebote auf den Markt kommen - mutmaßlich mit angepassten Konditionen. Es wird gerechnet, dass die britische Notenbank den Leitzins erneut erhöhen wird. Marktbeobachter halten 2023 Zinsen von mehr als 6 Prozent für möglich.