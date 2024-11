© APA/APA/dpa/A3399 Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum zieht angesichts der Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank leicht an. Die Geldhäuser vergaben im Oktober 1,2 Prozent mehr Darlehen an Firmen als vor Jahresfrist, wie die EZB in Frankfurt mitteilte. Im September hatte der Zuwachs noch bei 1,1 Prozent gelegen. Bei den Krediten an Privathaushalte gab es einen Anstieg von 0,8 Prozent nach einem Plus von 0,7 Prozent im September.