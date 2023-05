Kreditvergabe im Euroraum büßt weiter an Dynamik ein

Die Kreditvergabe der Banken im Euroraum verliert angesichts der Serie von Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr und mehr an Schwung. Geldhäuser in den 20 Ländern der Währungsunion reichten im April um 4,6 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als vor Jahresfrist. Im März war das Wachstum noch bei 5,2 Prozent gelegen, im Februar bei 5,7 Prozent.

Auch die Kreditvergabe der Banken an die Privathaushalte wächst nicht mehr so dynamisch. Die Finanzinstitute vergaben an die Haushalte im April um 2,5 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor. Im März war das Plus noch bei 2,9 Prozent gelegen, nach 3,2 Prozent im Februar.

Die Daten zeigen Volkswirten zufolge, dass die Zinserhöhungen der Euro-Notenbank im Kampf gegen die Inflation in der Wirtschaft ankommen. "Für die EZB liefert dies mehr Beweise, dass die geldpolitische Straffung wirkt", meint etwa Bert Colijn, Volkswirt bei der niederländischen Großbank ING. Aus seiner Sicht könnten die Daten Vertretern einer lockeren Geldpolitik ein stärkeres Argument dafür liefern, eine Beendigung der Zinsanhebungen in diesem Sommer einzufordern. Für die kommenden Monate seien die Konjunkturaussichten gedämpft, da eine schwache Kreditvergabe die Wirtschaftsaktivitäten bremsen werde.

Die Geldmenge M3 nahm im April laut EZB um 1,9 Prozent zu. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 2,1 Prozent erwartet. Im März war das Wachstum noch bei 2,5 Prozent gelegen. Die Messgröße M3 umfasst unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen.