Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum wächst langsamer

Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat ungeachtet der ersten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) an Schwung verloren. Die Geldhäuser reichten im Juli um 0,6 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die EZB in Frankfurt mitteilte. Im Juni war das Wachstum mit 0,7 Prozent noch etwas höher gelegen.

von APA