Kredite an Unternehmen im Euroraum flossen im August üppiger

Angesichts niedrigerer Leitzinsen im Euroraum fließen die Unternehmenskredite der Banken üppiger. Die Geldhäuser vergaben im August 0,8 Prozent mehr Darlehen an Firmen als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Juli hatte das Wachstum bei 0,6 Prozent gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Banken im August 0,6 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor, nach 0,5 Prozent im Juli.

von APA