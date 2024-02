Kraus-Winkler will nun auch Arbeitskräfte vom Westbalkan

© APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Tourismus-Staatssekretärin (Susanne Kraus-Winkler) macht weiter Druck für mehr Arbeitskräfte aus Ländern außerhalb der EU, diesmal zielt sie auf den Westbalkan ab. Sie wolle sich dabei an Deutschland orientieren, hieß es heute in einer Aussendung. Die Staatssekretärin will dem Koalitionspartner demnächst einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. In Österreich dürfen insgesamt 4.295 Drittstaatsangehörige im Tourismus saisonal beschäftigt werden.

von APA