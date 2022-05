KPMG verweigert Adler Group Testat - Verlust in 2021

Kein Freispruch nach Vorwürfen eines britischen Leerverkäufers und nun kein Testat der KPMG-Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2021: Der kriselnde Immobilien-Investor Adler Group hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die mit der Abschlussprüfung beauftragte KPMG Luxembourg habe dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie "einen Disclaimer of Opinion (Versagungsvermerk) für den Konzernabschluss und Einzelabschluss 2021" erteilen werde, so die Adler Group.

Im am Samstag mit einiger Verzögerung vorgelegten Jahresabschluss 2021 erklären die Wirtschaftsprüfer zur Begründung, ihnen seien in Zusammenhang mit einigen Transaktionen wichtige Informationen nicht zugänglich gemacht worden. Die Adler Group selbst erklärte in dem Jahresabschluss, 2021 sei durch Wertminderungen ein hoher Verlust angefallen.

Die Wirtschaftsprüfer der KPMG seien "nicht in der Lage, ein Prüfungsurteil abzugeben", hatte die Adler Group weiter erklärt. Ein derartiger Versagungsvermerk wird fällig, wenn sogenannte Prüfungshemmnisse vorliegen, die die Bilanzexperten daran hindern, wesentliche Sachverhalte in der Bilanz zu überprüfen. Das Unternehmen legte den Jahresabschluss 2021 ohne KPMG-Testat dann am Samstag vor - schon um die Bedingungen für seine Anleihen zu erfüllen.

Die Adler Group hatte die Veröffentlichung ihrer Bilanz wegen einer Untersuchung der KPMG-Wirtschaftsprüfer mehrfach verschoben. Anlass für die Prüfung waren Vorwürfe der Gesellschaft Viceroy des Leerverkäufers Fraser Perring mit Blick auf die Bilanzierungsmethoden bei Adler. Ein Netzwerk habe von Transaktionen zulasten von Aktionären und Anleihegläubigern profitiert, bei der Bewertung von Immobilien gebe es Mängel, diese seien teils künstlich überhöht worden. Die Wirtschaftsprüfer der KPMG Forensic hatten dann keinen systematischen Betrug, wohl aber Defizite festgestellt. "Es ist kein Freispruch erster Klasse, natürlich wurden Mängel aufgedeckt", hatte Adler-Verwaltungsratschef Stefan Kirsten bei der Vorstellung der Ergebnisse der Sonderprüfung gesagt.