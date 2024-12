Kosmetik-Riese L'Oreal übernimmt Korea-Geschäft von Migros

© APA/APA (AFP)/BERTRAND GUAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Einzelhandelskonzern Migros verkauft seine südkoreanische Hautpflegefirma Gowoonsesang Cosmetics an den französischen Kosmetikriesen L'Oreal. Die Hautpflegefirma mit rund 200 Mitarbeitern in Südkorea und etwa zehn Beschäftigten in China exportiere Produkte für empfindliche Haut in Länder im asiatisch-pazifischen Raum sowie in die USA, teilte Migros am Montag mit. Den Preis legten die Firmen nicht offen.

von APA