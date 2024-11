Der Linzer Technologiekonzern Kontron hat nach der Übernahme des deutschen Elektronikunternehmens Katek im operativen Geschäft zuletzt so viel verdient wie nie zuvor. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des dritten Quartals schnellte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 59,4 Mio. Euro hoch, wie das im deutschen SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach Unternehmensangaben war das der höchste Wert in der Firmengeschichte.

von APA