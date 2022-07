Konsumklima in Deutschland sinkt auf 2. Rekordtief in Folge

Konsumklima in Deutschland sinkt auf zweites Rekordtief in Folge

Die Konsumflaute in Deutschland hat wegen der hohen Inflation und der Unsicherheiten in Folge des Ukraine-Kriegs einen neuen Höhepunkt erreicht. Das Allzeittief des vergangenen Monats sei nun noch einmal unterboten worden, teilte das Konsumforschungsunternehmen GfK auf Basis seiner jüngsten Umfrage zum Konsumklima in Deutschland mit. Für August prognostiziert GfK einen Wert von minus 30,6 Punkten.

"Seit Beginn der Erhebung der Verbraucherstimmung für Gesamtdeutschland im Jahr 1991 wurde kein schlechterer Wert gemessen", teilte GfK mit. Selbst in den Lockdownphasen der Coronapandemie war die Stimmung besser. In normalen Zeiten bewegt sich die Kurve der Konsumstimmung stabil um einen Wert von 10. Im ersten Coronalockdown fiel sie auf einen Tiefpunkt von etwa minus 24.

"Zu den Sorgen um unterbrochene Lieferketten, den Ukraine-Krieg und stark steigende Energie- und Lebensmittelpreise, kommen nun Befürchtungen um eine ausreichende Gasversorgung von Wirtschaft und privaten Haushalten im nächsten Winter", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. "Dies drückt derzeit die Stimmung der Verbraucher in den Keller", betonte er. Das knappe Erdgas-Angebot - Russland hat angekündigt, seine ohnehin reduzierten Lieferungen zu halbieren - dürfte den Druck auf die Energiepreise und damit die Inflation noch erhöhen.