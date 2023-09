Konjunktur in den Bundesländern schwächte sich im ersten Quartal ab

Die regionale Konjunktur hat sich im ersten Quartal 2023 laut Wifo weiter abgekühlt. Zwar weisen wesentliche Indikatoren wie der Produktionsindex gegenüber dem Vorjahr in den meisten Bundesländern noch Zuwächse aus. Insgesamt sei die nachlassende Wirtschaftsdynamik aber deutlich erkennbar, schreiben die Ökonomen in einer Analyse. Besonders bemerkbar macht sich die Entwicklung in der Industrie und im Bauwesen.

So wuchs der Industriesektor in Österreich gegenüber dem Vorjahr noch leicht (0,4 Prozent), im Vergleich zum Vorquartal ergab sich allerdings bereits ein Minus von 0,4 Prozent. Die Industrieunternehmen selbst schätzen die Lage laut Wifo-Konjunkturtest zunehmend negativ ein. Vor allem die schwächelnde Nachfrage wirke produktionshemmend.

Weiter zurückgegangen sind im ersten Quartal die Bauinvestitionen unter dem Druck gestiegener Baupreise. Verursacht wurde die Wachstumsschwäche den Angaben zufolge vor allem vom Wohnbau, der gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent sank. Der Zuwachs der nominellen Bauproduktion habe sich durchschnittlich von 9,9 Prozent auf 8,4 Prozent verlangsamt. Für 2023 rechne man weiter mit einer schwachen Baukonjunktur.

Die konjunkturelle Eintrübung schlug sich auch am Arbeitsmarkt nieder. Im ersten Quartal sei die Arbeitslosigkeit erstmals seit Jahresbeginn 2021 wieder in zwei Bundesländern (Steiermark und Salzburg) gestiegen, heißt es in der Aussendung. Im darauffolgenden Quartal seien sogar alle Bundesländer mit Ausnahme von Niederösterreich von einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen betroffen gewesen.

Erfreulich entwickelte sich hingegen der Tourismus, der von den Preissteigerungen weniger betroffen gewesen sei als befürchtet. Mit 69,3 Mio. Nächtigungen von November 2022 bis April 2023 habe der heimische Wintertourismus das beste Ergebnis seit der Coronakrise erzielt.