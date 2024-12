Kommende Woche herrscht Winterwetter in Österreich

Am Montag sorgt ein Tiefzentrum über Oberitalien in Österreich ganztägig für dichte Wolken und verbreitet leichten Schneefall, in tiefen Lagen auch Schneeregen. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand lebhaft auffrischend aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus vier bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus eins bis plus vier Grad.

Abnehmender Störungseinfluss sorgt am Dienstag tagsüber nur noch im Norden und Nordosten für leichten Schneefall oder Schneeregen. Im Westen und südlich des Alpenhauptkammes ist es bereits niederschlagsfrei und teils schon wieder sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Nord. Die Frühtemperaturen umspannen minus vier bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen null bis fünf Grad.

Mittwoch: Im Westen und Südwesten scheint meist die Sonne, lokale Nebelfelder in den Tälern lichten sich. Überall sonst sind dichte, hochnebelartige Wolkenfelder wetterbestimmend. Nur auf den höchsten Gipfeln im Bergland gibt es etwas Sonne. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten auch teils mäßig aus Nordwest bis Nordost. Die Frühtemperaturen reichen von minus sechs bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen von minus eins bis plus vier Grad.

Mit steigendem Luftdruck stellt sich dann am Donnerstag ruhiges Wetter ein und mit der Zufuhr trockener Luftmassen steigen die Chancen auf Sonne auch in der Osthälfte ein wenig an. So lösen sich die hochnebelartigen Wolkenfelder im Tagesverlauf zumindest regional auf, im Donauraum, im Waldviertel sowie auch in den Niederungen im Süden und Südosten bleibt es aber noch trüb. Im Westen scheint hingegen durchwegs die Sonne. Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen: minus acht bis plus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen: minus zwei bis plus vier Grad.

Am Freitag bringt Hochdruckeinfluss ruhiges und besonders im Bergland auch strahlend sonniges Wetter. In den Niederungen gibt es hingegen einige Nebel- und Hochnebelfelder. Diese lösen sich im Tagesverlauf nur regional auf. Der Wind weht schwach, im Donauraum und im Osten auch mäßig aus Ost bis Südost. Die Frühtemperaturen liegen bei frostigen minus zehn bis minus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen bei minus zwei bis plus sechs Grad.