Kocher auf dem Weg zum "Traum" Nationalbank-Gouverneur

Angesichts der schwachen Wirtschaftslage sagt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), dass "die Aussichten nicht so rosig sind, wie sie sein sollen". Dass andere besser durch die Krisen kämen, sei "Sache der Sichtweise", so der Ökonom, der als heißer Kandidat für die Nachfolge von Robert Holzmann als Nationalbank-Gouverneur gilt, und den Job als "Traum" bezeichnet gegenüber Ö1 am Dienstag. "In Europa insgesamt haben wir an Wettbewerbsfähigkeit verloren."

von APA