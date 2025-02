Koalitions-Verhandlungen auch am Wochenende

© APA/APA/AFP/ALEX HALADA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind auch am Samstag in einzelnen Untergruppen fortgesetzt worden. Auch am Sonntag und anschließend in den Semesterferien wollen Blau und Schwarz weiter Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit ausloten. Auf der Tagesordnung steht am Wochenende unter anderem das Thema Landwirtschaft. Dass SPÖ und NEOS am Freitag etwas unkonkret wieder Verhandlungsbereitschaft signalisiert haben, lässt die ÖVP unterdessen unbeeindruckt.

von APA