Koalition sondiert erstmals mit den NEOS

© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Sondierungen zur Regierungsbildung haben am Mittwoch eine neue Note. Erstmals sind die NEOS mit an Bord, wenn sich ÖVP und SPÖ im Palais Epstein treffen. VP-Obmann Karl Nehammer und SP-Chef Andreas Babler streben eine Einigung zu dritt an, weil man zu zweit nur ein Mandat Überhang im Nationalrat hätte.

von APA