Klimakonferenz beginnt im Schatten von Krisen und Trump

Die UNO-Klimakonferenz (COP29) in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku beginnt am Montag unter schwierigen Vorzeichen: Deutschland, traditionell einer der Treiber der Klimaverhandlungen, steckt in einer Regierungskrise, in den USA hat gerade der Klimawandel-Leugner Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen. Und überdies haben die Konferenzteilnehmer in Baku die schwierige Aufgabe, hunderte Milliarden Dollar für die internationale Klimafinanzierung zu mobilisieren.