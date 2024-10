Kickl und Nehammer eröffneten nächste Hofburg-Runde

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Hofburg in Wien ist am Montag der nächste Akt der Regierungsfindung über die Bühne gegangen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing zu Mittag als ersten FPÖ-Obmann Herbert Kickl, danach ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer. Nach jeweils 50 Minuten waren die Gesprächstermine vorbei, inhaltlich sagten beide danach nichts. Als letzter der Chefs der drei größten Parteien wurde noch Andreas Babler (SPÖ) erwartet.

von APA