KI-Speicherchips bescheren Micron Umsatzsprung

Dank eines wachsenden Bedarfs an Hochleistungsspeichern für Künstliche Intelligenz (KI) hat Micron seinen Quartalsumsatz beinahe verdoppelt. Auf dieser Basis lieferte der Halbleiter-Hersteller am Mittwoch einen überraschend optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal. Das Unternehmen stellte Erlöse von 8,7 Milliarden Dollar, plus/minus 200 Millionen Dollar, in Aussicht. Analysten hatten lediglich mit 8,28 Milliarden Dollar gerechnet.

von APA