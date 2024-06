McDonald's will Bestellungen in Restaurants mit der Zeit auch von künstlicher Intelligenz (KI) annehmen lassen. Zwar wird ein Testlauf an mehr als 100 Standorten der Fastfoodkette in den USA nach rund zwei Jahren beendet, wie die Fachpublikation "Restaurant Business" am Wochenende unter Berufung auf eine Mitteilung an die Lokale berichtete. Der gemeinsam mit dem Computerkonzern IBM erprobte Schritt sei aber nicht das Ende, machte McDonald's deutlich.

von APA