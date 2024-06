KI könnte Österreichs Wirtschaft deutlich produktiver machen

© APA/APA/dpa/Oliver Berg home Aktuell Nachrichtenfeed

Die intensive Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) könnte Österreichs Wirtschaftsleistung deutlich anheben. Oder aber ermöglichen, mit wesentlich weniger Arbeitsstunden die gleiche Wirtschaftsleistung zu erbringen, zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie des Economica-Instituts von Christian Helmenstein. Jedenfalls werde die Arbeit wesentlich produktiver, dieser Zuwachs könnte gesellschaftlich aufgeteilt werden - in Freizeit oder höhere Einkommen, so Helmenstein.

von APA