© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Im Jänner 2009 eröffnete Sabine Haag ihre Amtszeit als Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums (KHM) mit einem Open House. Nach 16 Jahren an der Spitze des KHM-Museumsverbands verabschiedet sie sich am 10. Dezember mit einem Open Evening von den Besucherinnen und Besuchern, bei dem sich auch ihre Lieblingsobjekte im Haus entdecken lassen. Mit Jahreswechsel übergibt sie ihr Amt an Jonathan Fine. Ein Abschiedsinterview mit Blicken zurück und nach vorne.