Kerninflation in Tokio im März weiter verlangsamt

Die Kerninflation hat sich in Japans Hauptstadt den zweiten Monat in Folge verlangsamt. Wie am Freitag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI) für Tokio - der Ölprodukte einschließt, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschließt - im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent. Damit lag der VPI über der durchschnittlichen Marktprognose von 3,1 Prozent, aber unter den im vergangenen Monat erreichten 3,3 Prozent.

Die Inflation liegt somit in Tokio weiter über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BOJ), der Preisdruck nimmt in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter zu. Die Daten zeigen, vor welchen Herausforderungen der neue BOJ-Gouverneur, Kazuo Ueda, nun steht. Für ihn stellt sich die Frage, ob sich die jüngste kostengetriebene Inflation zu einer durch solide Nachfrage und Lohnwachstum gestützten Inflation verlagern wird.