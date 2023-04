Kelag verdoppelte 2022 Umsatz und steigerte Gewinn

Der Kärntner Landesenergieversorger Kelag hat 2022 seinen Umsatz im Vergleich zum Jahr zuvor (1,524 Mrd. Euro) auf 3,103 Mrd. Euro verdoppelt. 2022 hatte sich auch das Konzernergebnis auf 214 Mio. Euro erhöht (2021: 129 Mio. Euro). Das sei aber vor allem auf den Ergebnisbeitrag der zehnprozentigen Beteiligung an der Verbund Hydro Power (VHP) zurückzuführen - beim eigenen Geschäft gab es nämlich Rückgänge, teilte der Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Ohne den Effekt aus der Beteiligung liegt das Konzernergebnis der Kelag im Jahr 2022 bei 77 Mio. Euro (2021: 69 Mio. Euro). Während sich das internationale Geschäft positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hatte, wurden 2022 im Kelag-Stammgeschäft Ergebnisrückgänge verzeichnet. Das sei vor allem auf die niedrigste Wasserführung seit Beginn der Aufzeichnungen zurückzuführen, diese lag 2022 bei 76,3 Prozent. Im Jahr 2021 war sie noch bei 106,7 Prozent gelegen. Außerdem hätten historisch hohe Preise an den Strombörsen für ein negatives Vertriebsergebnis gesorgt.

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die Kelag Investitionen in Höhe von 260 Mio. Euro. Konzentrieren will man sich auf die Erzeugung von Strom aus erneuerbarer Energie, die Erweiterung der Wärmenutzung auf Basis von Biomasse und industrieller Abwärme sowie den Ausbau und die Modernisierung der Netzinfrastruktur. Für das Jahr 2023 erwartet die Kelag erneut - wegen Zurechnung der anteiligen Ergebnisse der VHP - eine Ergebnissteigerung. Ergebnisschwankungen könnte es aber auch wieder wegen niederschlagsarmem Wetter und der Preisentwicklung an den Energiemärkten geben.