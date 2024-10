Kein Regierungsbildungsauftrag von Van der Bellen

© APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird nach der Nationalratswahl vorerst keiner Partei einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Das machte er am Mittwoch in einem Statement in der Präsidentschaftskanzlei klar, nachdem er tags zuvor den Gesprächsreigen mit den Parteispitzen von FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen abgeschlossen hatte.

von APA