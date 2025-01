Kaum mehr Einschränkungen an europäischen Flughäfen

Es sei wechselseitig eine Start- und Landebahn offen, die andere werde geräumt, hieß es in der Früh aus München. Neben der "Einschränkung der Kapazität" kam eine verminderte Sicht bei Schneefall hinzu, weshalb die Abstände bei den Abflügen und Landungen vergrößert worden sind. Zudem mussten laut Sprecher Maschinen enteist werden. Reisende sollten sich bei den Airlines über ihre Flüge informieren. Unter den Flügen nach Österreich, die betroffen waren, befanden sich den bisherigen Informationen zufolge einer von Air Dolomiti nach Graz sowie ein Wien-Flug der AUA.

Das Winterwetter mit Schneefällen, Schnee- und Eisregen sorgte auch am Frankfurter Flughafen für Einschränkungen. Von den für den Tagesverlauf geplanten 1.090 Starts und Landungen am Sonntag seien 120 annulliert worden, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Auch zwei Flüge nach Wien waren laut Homepage betroffen. Weil Start- und Landebahnen geräumt werden mussten und eine schlechtere Sicht herrschte, waren die Kapazitäten des Flughafens eingeschränkt.

Auch die Enteisung der Maschinen dauerte angesichts der Witterungsverhältnisse länger. Flugpassagieren riet der Sprecher, sich bei ihrer Airline über ihre Flüge zu informieren und gegebenenfalls auch mehr Zeit für die Anreise zum Flughafen einzuplanen. Fraport hatte bereits im Voraus auf mögliche Flugausfälle durch die Witterungsverhältnisse hingewiesen.

Das Winterwetter hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Aktuell komme es aufgrund von Winterwitterung im Raum Frankfurt(M) zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Dadurch komme es zu großen Verspätungen und Ausfällen von Zügen, teilte die Deutsche Bahn am Vormittag mit. Ab Sonntagmittag entspannte sich auch auf der Schiene die Lage und es kam nur noch zu einzelnen Verspätungen.

Wegen drohenden Eisregens halbierte der deutsche Hauptstadtflughafen in Berlin (BER) die Zahl der Landungen ab 17.00 Uhr vorsorglich. Dann dürften nur noch etwa 20 statt 40 Maschinen pro Stunde landen, sagte eine Sprecherin. So solle eine sichere Abfertigung der Flugzeuge gewährleistet werden. Wegen des Wetters könne es auch zu Verspätungen kommen. Die Airlines entschieden selbst, welche Flüge durchgeführt würden, sagte die Flughafen-Sprecherin. Sie rate allen Passagieren, sich bei den Fluggesellschaften zu informieren. Starts seien von den Einschränkungen nicht betroffen.

Weil Flugzeuge enteist werden mussten, kam es Sonntagfrüh auch zu Verspätungen am Stuttgarter Flughafen. Sieben Maschinen seien teils mit einer Verspätung von mehr als einer Stunde abgehoben, sagte eine Sprecherin des Airports. Auch zu Mittag kam es noch vereinzelt zu Verspätungen. Bereits am Samstagabend seien drei Flüge wegen der Unwetterwarnungen von den Airlines gestrichen worden, hieß es weiter. Die Flugzeuge sollten noch am Sonntag nach Zürich, Frankfurt und München starten. Reisende sollten sich online informieren, wann ihre Maschinen eintreffen bzw. abheben.

Ungemütliches Winterwetter mit reichlich Schnee und überfrierender Nässe führte auch in Großbritannien zu Stromausfällen, Verkehrsunfällen und Flugstreichungen. Am Sonntagmorgen sperrten die Flughäfen in Manchester, Liverpool und Leeds vorübergehend ihre Start- und Landebahnen wegen heftigen Schneefalls. Einige Flüge mussten am Wochenende zu anderen Flughäfen umgeleitet werden.

Am Samstagabend fiel in den Regionen um Birmingham, Bristol und Cardiff der Strom aus, wie der britische Netzbetreiber National Grid mitteilte. In vielen Teilen des Vereinigten Königreichs galten Wetterwarnungen, zahlreiche Straßen wurden gesperrt. Auch der Bahnverkehr war streckenweise beeinträchtigt.

Schneefall und gefrierender Regen haben am Samstagabend auch den Luftverkehr am Flughafen Zürich stark behindert. Die Probleme wirkten sich bis Sonntagvormittag aus. Insgesamt wurden über 50 Flüge annulliert. Am Samstagabend ab etwa 18.30 Uhr seien 40 Flüge annulliert worden, erklärte die Betriebsleitzentrale des Flughafens auf Anfrage. Am Sonntag seien dann nochmals über ein Dutzend Flugstreichungen dazugekommen.

Während am Samstag das Wetter Schwierigkeiten bereitet habe, habe es sich am Sonntag um "Folgekonsequenzen" gehandelt. So fehlten etwa einzelne Flugzeugcrews, da sie wetterbedingt an anderen Flughäfen feststeckten. Bis Sonntagmittag konnten alle drei geplanten Flüge nach Wien abheben, wenn auch mit Verspätung.

(S E R V I C E - www.munich-airport.de/abfliegen-89403; www.frankfurt-airport.com/de/fluege-und-airlines/abfluege.html; www.flughafen-stuttgart.de/ankunft-abflug/abflug-aktuell; www.flughafen-zuerich.ch/de/passagiere/fliegen/fluginformation/abflug)