Katar zieht sich als Vermittler aus den Verhandlungen zwischen Israel und der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der israelischen Geiseln zurück. Man habe "sowohl die Israelis als auch die Hamas informiert, dass sie nicht weiter vermitteln können, solange es eine Weigerung gibt, in gutem Glauben über eine Vereinbarung zu verhandeln", hieß es am Samstag in Diplomatenkreisen.