Kartellverfahren gegen Citigroup und Deutsche Bank beendet

Australien zieht eine Kartellklage gegen die Banken Citigroup und Deutsche Bank sowie mehrere ehemalige Führungskräfte wegen einer Aktienemission im Wert von 2,5 Milliarden australische Dollar (1,6 Mrd. Euro) zurück. Wie die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission (ACCC) mitteilt, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach fast vier Jahren verwaltungsrechtlicher Vorverhandlungen vorzeitig ein.

Die ACCC nannte zunächst keinen Grund für diesen Schritt. "Wir haben immer behauptet, dass unsere Bank und unsere Mitarbeiter verantwortungsvoll, im Interesse der Kunden und in Übereinstimmung mit allen Regeln und Vorschriften gehandelt haben", so die Deutsche Bank in einer Erklärung. Mit der fallengelassenen Klage endet eines der größten Wirtschaftsstrafverfahren Australiens.