Kartellverdacht bei Duftstoffkonzernen - Symrise im Visier

Die weltweit führenden Duft- und Aromenhersteller sind in das Visier der Wettbewerbshüter geraten. Sowohl die EU-Kartellbehörde als auch die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) haben Untersuchungen gegen die Konzerne wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen eingeleitet. Betroffen seien die beiden Schweizer Hersteller Firmenich und Givaudan, die deutsche Symrise sowie International Flavors & Fragrances (IFF) aus den USA, erklärte die Weko am Mittwoch.

Givaudan und Symrise bestätigten die Untersuchungen. Ein Symrise-Sprecher sagte, das Unternehmen, das am Mittwoch seine Jahresbilanz veröffentlichte, kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. Dies erklärte auch Givaudan. Symrise ist nach eigenen Angaben derzeit die weltweite Nummer drei im etwa 39 Mrd. Euro schweren Markt für Geschmacks- und Duftstoffe. Marktführer ist demnach IFF, gefolgt von Givaudan; Firmenich liegt auf Platz vier. Symrise-Aktien verloren am Vormittag rund 4 Prozent, Givaudan gaben um 3 Prozent nach.

Symrise stellte in der Früh Geschäftszahlen vor. Der deutsche Duft- und Aromenhersteller will nach dem Renditerückgang im vergangenen Jahr wieder zur alten Ertragskraft zurückkehren. Für 2023 strebt Symrise eine operative Umsatzrendite von rund 20 Prozent an. Da der Konzerngewinn im vergangenen Jahr um mehr als 8 Prozent zulegte, plant Symrise die 13. Dividendenerhöhung in Folge. Die Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 1,05 Euro erhalten.