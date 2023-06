Kapsch TrafficCom verbuchte 2022/23 trotz Umsatzplus mehr Verlust

Steigende Kosten bei Komponenten, Löhnen und Gehältern sowie eine Margensenkung in bestehenden Projekten haben den Gewinn von Kapsch TrafficCom im Jahr 2022/23 belastet. "Die in den vergangenen Jahren restrukturierte und reduzierte Kostenbasis konnte dies nicht ausgleichen", teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz stieg im Gegensatz dazu um 6,5 Prozent auf 553,4 Mio. Euro, vor allem dank starkem Wachstum in Amerika und Asien-Pazifik.

Operativ (EBIT) habe es zwar mit 7,6 Mio. Euro noch einen Gewinn gegeben, wenn auch um ein Drittel geringer als im Jahr davor. Unter dem Strich standen aber 24,8 Mio. Euro Verlust, nach einem Abgang von 9,3 Mio. Euro im Jahr davor, auch weil sich das Finanzergebnis deutlich verschlechterte. Die negativen Entwicklungen spiegeln sich in den Vermögenskennzahlen. Das Eigenkapital reduzierte sich insbesondere aufgrund des negativen Periodenergebnisses und Währungsumrechnungsdifferenzen, die Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich. Dadurch stieg der Verschuldungsgrad auf 363 Prozent, die Eigenkapitalquote ging auf 11 Prozent zurück. Kapsch TrafficCom wird wie schon früher bekanntgegeben für das Geschäftsjahr 2022/23 keine Dividende ausschütten.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Management ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis soll sich "leicht verbessern". Die Kosten dürften allerdings weiter steigen. Kapsch TrafficCom rechnet mit einer Verbesserung der Liquidität. Zudem hat Kapsch TrafficCom im Mai eine Restrukturierung der Finanzierungen vereinbart, "um finanzielle Stabilität zu gewährleisten". Auch wartet das Unternehmen auf eine Entschädigungszahlung der Bundesrepublik Deutschland wegen der gescheiterten Pkw-Maut. Ein Schiedsgericht hatte im Vorjahr grundsätzlich die Entschädigung zugesprochen, nun geht es noch um deren Höhe. Kapsch und CTS Eventim hatten für ihre gemeinsame autoTicket GmbH Ansprüche in Höhe von rund 560 Mio. Euro geltend gemacht.